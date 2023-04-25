Действует круглосуточно: какое правило дорожного движения постоянно забывают водители

Соблюдение ПДД – гарантия безопасности на дорогах для всех участников дорожного движения. А с 1 октября по 1 мая действует правило, о котором большинство водителей часто забывают.

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Это правило действует независимо от времени суток, а за его невыполнение предусмотрена административная ответственность. Какое требование постоянно забывают водители – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пункт 9.8 ПДД Украины устанавливает, что в период с 1 октября по 1 мая вне населенных пунктов нужно включать дневные ходовые огни. Правило касается абсолютно всех механических транспортных средств.

Согласно пункту 1.10 ПДД, дневные ходовые огни необходимы для улучшения видимости авто во время его движения. Это внешние световые приборы, предусмотренные конструкцией и установленные спереди транспортного средства.

В случае если на транспортном средстве нет дневных ходовых огней, нужно включать ближний свет фар.

При плохой видимости в темное время суток или во время езды в туннелях нужно включить:

всем механическим транспортным средствам – фары ближнего или дальнего света;

всем мопедам, велосипедам и гужевым повозкам – фары или фонари;

всем буксируемым прицепам и транспортным средствам – габаритные фонари.

Кстати, еще одно требование нарушают почти все водители. Наверное, все слышали о неписаном правиле на дороге – благодарить или проявлять любезность, включив аварийную световую сигнализацию во время движения. Это давняя традиция автомобилистов. Но жест вежливости может принести и неприятности. Есть четко регламентированный перечень ситуаций, когда можно включать этот световой сигнал. А за несоблюдение правила грозит ответственность. Что угрожает водителю, если он использовал "аварийку" не по назначению – читайте в материале.

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