Citroen готовит дешевый автомобиль на пересечении сегментов. Фото

Новый бюджетный автомобиль Citroen попал на фото в ходе дорожных испытаний. Машина с прогнозируемым названием C3X Fastlounge окажется одной из самых дешевых моделей бренда.

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Фото опубликовали в Autocar. Мало того, что кузов покрыт камуфляжной пленкой, но производитель вдобавок накрыл плотными кожухами переднюю часть и корму автомобиля. Поэтому дизайн рассмотреть невозможно.

Однако известно, что внешность выполнят в стиле похожей, но более крупной модели – Citroen C4X. Новый C3X Fastlounge позаимствует у старшего брата не только дизайн, но и концепцию. Компания работает над новинкой на пересечении сегментов: это седан-кроссовер.

От стандартного 4-дверного автомобиля новинка будет отличаться высокой посадкой. Чтобы штурмовать плохие дороги как кроссовер. Также стоит ожидать неокрашенные пластиковые элементы на кузове. Но привод машина получит только передний.

В основе используют модульную архитектуру CMP. Под капотом ожидается бензиновый двигатель объемом 1,2 л. Его мощность составит 110 л.с. (190 Нм крутящего момента).

Официальная премьера Citroen C3X Fastlounge пока не анонсирована. Но дебют может состояться до конца 2023 года.

OBOZREVATEL ранее сообщал о дешевом кроссовере, который готовит Renault. Автомобиль получится даже лучше чем Duster.