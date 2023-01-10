Что сделать, чтобы дворники авто не примерзали к стеклу: простые способы

Морозное утро доставляет водителю немало хлопот. Одна из проблем – примерзание деталей. К примеру, стеклоочистителей. Их очень легко повредить, пытаясь оторвать от лобового стекла, что ведет к необходимости покупать новую деталь и платить за ее ремонт. Но как разморозить дворники и можно ли сделать так, чтобы они не примерзали вообще?

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OBOZREVATEL собрал несколько советов, как бороться с этой проблемой.

Постепенно нагрейте лобовое стекло

Если вы можете попасть в салон авто, что порой не удается сразу из-за того, что двери тоже примерзают, запустите климатическую систему автомобиля и направьте поток теплого воздуха на лобовое стекло. На размораживание уйдет определенное время, зато оно будет плавным и безопасным. При слишком быстром нагревании стекло может треснуть, также слишком высокие температуры вредят резиновой части дворников. Именно поэтому система подогрева дворников не является лучшим решением этой проблемы – она нагревается слишком быстро. А экспресс-отмораживание с помощью кипятка и вообще опасно. Это тот случай, когда лучше немного подождать.

Удалите намерзший лед механически

Соскабливание льда с помощью специальной щетки поможет ускорить процесс его топления. Поэтому очистите стекло вокруг дворников механически. Это сэкономит вам несколько минут.

Удалите намерзший лед химически

Зимний омыватель или средство для размораживания стекла помогают быстрее растопить лед, изменяя его свойства при помощи спирта. Налейте немного подходящей жидкости на дворники и они оттают быстрее. При этом важно делать это вручную. Система омывания стекла автомобиля работает таким образом, что она начнет двигать самими дворниками, а поскольку они примерзли, это может закончиться порванными резинками и необходимостью ремонта этой детали.

Можно ли предотвратить примерзание дворников?

Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. К примеру, от температуры. При сильных ночных морозах даже самая тщательная обработка незамерзайкой не спасет от образования льда.

В таком случае некоторые водители рекомендуют предварительно обработать дворники силиконом. В принципе, это достаточно действенный метод, но им нужно воспользоваться сразу после парковки машины, а не у всех есть время на это. Если же вы обработаете щетки сильно наперед, то силикон достаточно быстро сотрется и ваши действия будут бесполезными. К тому же, в таком случае это окажет негативное влияние на качество очистки стекла в процессе их штатной работы.

Есть также "дедовские" методы. Первый – это снять дворники и унести их с собой. Что ж, это действительно действенно. Но придется все время помнить, что их нужно сначала забрать, а потом поставить обратно, что получается не у всех. Так что может случиться, что вы побегаете за ними туда-сюда.

Также иногда можно услышать совет задрать стеклоочистители, чтобы они находились в воздухе и не примерзали. Этот совет тоже может сработать. Но может и стать причиной поломки, если ночью что-нибудь упадет на них. Также в таком положении они привлекают хулиганов, желающих сделать какую-нибудь пакость. То есть и здесь гарантии нет.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно тормозить зимой, чтобы обезопасить себя на скользкой дороге.

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