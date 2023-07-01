Что означает знак рыбки на авто: зачем клеят на багажник

Стремление человека украшать свое пространство значимыми символами распространяется, конечно, и на автомобили. Так появилась культура наклеивать на кузов стикеры и разные декоративные элементы. Зачастую среди них можно встретить простой минималистичный знак в форме рыбки.

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OBOZREVATEL разбирался, что это за знак. А также, что он означает и почему так популярен.

Рыбка Ихтис

У этого символа есть название – это Ихтис. Это и древний символ христианства.

При гонениях на ранних последователей религии в Римской империи Ихтис использовали вместо привычных нам сейчас креста или распятия. С его помощью христиане узнавали друг друга и обозначали места служения.

Возник этот знак, как акроним имени Иисуса Христа, зашифрованный во фразе на греческом языке Ίησοὺς Χριστὸς Θεoὺ ῾Υιὸς Σωτήρ. Переводится это как "Иисус Христос Сын Божий Спаситель". Первые буквы этой фразы образуют слово Ίχθύς, то есть "рыба".

Что общего у рыбы и христианства

С символической точки зрения рыбу называют символом Христа потому, что некоторые его ученики имели отношение к рыболовству. Так рыбаками были апостолы Петр и Андрей. Иисус призвал их к себе, предлагая стать "ловцами людей".

Кроме того, в Евангелии упоминается сотворенное Христом чудо, когда он пятью хлебами и двумя рыбами накормил множество людей. И от умноженной пищи осталось еще 12 корзин.

Ранние христиане, чтобы уберечь себя от гонений, рисовали на своих домах рыбку. А на вопросы стражи объясняли, что этот знак связан с рыболовным промыслом, которым занимаются жильцы дома. Это сохранило немало жизней и помогло христианству укорениться и распространиться.

Символ Ихтис на современных авто

Символическим изображением украшают свои машины представители всех ветвей христианства – православные, католики, протестанты. Строгой конфессиональной привязки у этой рыбки нет.

Ихтис в таком случае используется как оберег на дороге. Водитель такого транспортного средства чувствует себя под божьей защитой.

Но почему верующие водители не используют более привычный крест? Все просто – этот символ также ассоциируется с погребальным ритуалом, а распятие – еще и со страданиями Христа. Рыбка в этом смысле выглядит более нейтральной, но при этом имеет аналогичное сакральное значение.

Наклеивают Ихтис сзади на багажник. Также его можно увидеть на заднем стекле автомобилей и в других местах на машине. Он может быть обычным стикером, а может являться металлическим элементом. Материал, из которого его изготавливают, не важен. Существенно лишь смысловое наполнение символа.

Впрочем, на высшие силы надеяться можно, но еще надежнее заручиться поддержкой опытного механика. Так OBOZREVATEL рассказывал, что нужно проверить в машине перед длительной поездкой, чтобы дорога была безопаснее.

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