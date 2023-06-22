Что обязательно нужно проверить в авто перед долгой дорогой: пять советов

Чем длиннее у вас впереди путешествие в автомобиле, тем тщательнее должна быть предварительная проверка его состояния – это аксиома. Но как проверить машину верно? О чем позаботиться в первую очередь и что не забыть ни в коем случае?

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OBOZREVATEL собрал советы механиков на этот счет. Основной список получился не очень длинным – всего 5 пунктов. Но он позволит вам проделать даже очень долгий путь без типичных форс-мажоров.

Проверьте ремни и шланги на наличие повреждений

Выход из строя такой простой детали как ремень привода или шланг бензонасоса может намертво остановить машину. Поэтому все подобные детали следует проверять перед поездкой. Особенно если вы давно не проходили техосмотр или не ремонтировали автомобиль.

В разных двигателях используются разные типы и количество ремней и шлангов. Найдите инструкцию именно к своей модели в Интернете. К примеру на YouTube. Так вы наглядно увидите, что вам нужно осмотреть и как это правильно сделать.

Также следует знать, какими бывают типичные поломки таких деталей. Например, вот как можно увидеть, что ремень требует замены:

на нем появились блестящие пятна – они указывают на места, где деталь сильно износилась;

трещины и потертости – в этих местах ремень с большой вероятностью довольно скоро порвется;

– в этих местах ремень с большой вероятностью довольно скоро порвется; потеря натяжения – предмет с течением времени растянулся и больше не выполняет свою функцию должным образом.

Если ремень имеет хотя бы один из этих признаков, его следует заменить. Если ни одного – двигаться с ним и дальше безопасно.

А вот типичные признаки поломки шлангов:

трещины и выпуклости – через эти места деталь может протекать, особенно следует следить за появлением подобных неисправностей в местах вокруг изгибов шланга;

потертости и блестящие "стеклянные" места – тепловое повреждение может частично расплавить шланги, а абразивное оставить потертости;

– тепловое повреждение может частично расплавить шланги, а абразивное оставить потертости; мягкие участки – пока двигатель холодный, сожмите шланги у хомутов и прощупайте шланг на предмет мягких или кашицеобразных мест, они являются признаком электрохимической деградации, когда шланги разрушаются изнутри.

Осмотрите шины вашего авто

Чтобы колеса исправно выполняли свою функцию, шины должны быть накачаны до нужного давления. Правильную для вашей модели цифру можно найти в руководстве пользователя или нагуглить. Проверьте также глубину протектора.

Позаботьтесь о тормозных колодках

От исправности тормозов зависит не только ваша безопасность, но и других участников дорожного движения. Поэтому они обязательно должны быть совершенно исправны. Тормозные колодки большинства автомобилей видны через отверстия в колпаке, поэтому вам даже не нужно снимать колесо, чтобы увидеть их состояние. Посветьте на них фонариком, чтобы увидеть – толстые они или тонкие. Если их толщина менее 0,7 см, колодки точно нужно заменить. А если они изнашиваются неравномерно, велика вероятность того, что у вас нарушено схождение.

Проверьте свои жидкости и долейте их

В зависимости от типа трансмиссии в вашем автомобиле для его бесперебойной работы требуется пять или шесть основных типов жидкостей:

машинное масло;

тормозная жидкость;

трансмиссионная жидкость, если вы ездите на автомате;

охлаждающая жидкость/антифриз;

жидкость гидроусилителя руля;

жидкость стеклоомывателя.

Чтобы убедиться, что их в вашей машине достаточно, дождитесь пока полностью охладится двигатель, а затем загляните под капот. У каждого резервуара для жидкости должна быть доступная для осмотра и снятия крышка, а также видимые линии заливки, или для масла – щуп. Воспользуйтесь ими, чтобы увидеть уровень заполненности резервуаров. При необходимости долейте необходимую жидкость.

Проверьте свои фары и дворники

Эту проверку следует проводить перед любым выездом. Нет ничего хуже, чем осознать, что средства обеспечения обзора вашего автомобиля вышли из строя посреди неожиданного ливня, метели или тумана. Все фары должны загораться, а дворники равномерно двигаться и плотно прилегать к стеклу. На всякий случай возите с собой запасные лампочки и щетки – они могут пригодиться в любой момент. Даже если для замены ваших фар нужен настоящий механик, что часто бывает с новыми автомобилями, наличие детали под рукой означает, что вам не придется ждать поступления заказа.

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