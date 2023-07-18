Chevrolet показала доступный семейный автомобиль на 8 мест

Большой кроссовер Chevrolet Traverse 2024 модельного года показали в новом поколении. Практичный семейный автомобиль предлагает 8 посадочных мест. Но новинка доступная – по цене среднестатистического седана.

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В компании установили прайс на Chevrolet Traverse 2024 на уровне $35 000 за базовый вариант. Очень выгодное предложение за большой автомобиль длиной более 5 метров, который способен разместить восемь человек.

При этом дизайн у семейной машины очень смелый – стильный и агрессивный, в духе спортивного Chevrolet Camaro и более крупного внедорожника Tahoe. Интерьер и вовсе напоминает модели Cadillac (старший бренд концерна General Motors, куда входит и Chevrolet). Разве что отделка будет попроще.

Даже базовый мотор самой дешевой версии Traverse – мощный. Турбированный четырехцилиндровый агрегат объемом 2,5 л выдает 319 л.с. (430 Нм крутящего момента). Автомобиль оснащен 8-ступенчатой автоматической КПП.

За доплату возможно оснащение полноприводной трансмиссией и системой полуавтономного вождения SuperCruise. Купить новинку можно будет с начала 2024 года.

OBOZREVATEL ранее сообщал о другой новинке GM – кроссовере Cadillac с футуристичным дизайном. Эта новинка станет самым доступным электромобилем бренда.