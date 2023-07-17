Самый дешевый электромобиль Cadillac рассекретили на фото

Фото Cadillac Optiq 2024 модельного года просочились в сеть. Это самый дешевый электромобиль американской компании, который готовится к дебюту. Главный соперник – Tesla Model Y.

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Изображения оказались в распоряжении Autohome. На них – эффектный кроссовер Cadillac, который выполнен в актуальном стиле для электрокаров компании.

При этом новый Cadillac Optiq окажется самым дешевым из них. Цены пока не объявлены, однако известно, что автомобиль базируется на электромобиле Buick Electra E5. Тот стоит от 30 500 до 40 500 долларов. Но Cadillac в иерархии брендов General Motors позиционируется выше Buick, поэтому стартовая цена $40 000 – реалистичный вариант.

Длина Optiq 2024 – 4822 мм (колесная база равна 2954 мм), ширина – 1912 мм, а высота составляет 1642 мм. Автомобиль крупный и должен получиться вместительным, хотя фото салона пока не показали.

На выбор будут предложены электромоторы мощностью 204 и 245 л.с. Запас хода на одной зарядке превысит 500 км.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новом электромобиле Chery из Китая. Автомобиль получил необычный дизайн и цену как у Skoda Octavia.