Чем почистить багажник авто: три эффективных способа

Багажник иногда становится одним из самых грязных мест в автомобиле. При отсутствии регулярной уборки в нем накапливается много грязи и пыли.

Видео дня

Проблема не только в эстетической непривлекательности, на поверхности может появиться грибок, провоцирующий появление плесени и неприятных запахов. Чем почистить багажник авто, разбирались эксперты издания Sante Plus.

Способ 1

Сначала следует пропылесосить багажник. Затем переходим к этапу дезинфекции. Щедро распределите пищевую соду по всей поверхности и тщательно вотрите с помощью щетки. Соде нужно время, чтобы подействовать – оставьте ее примерно на двадцать минут.

Далее используйте уксус. В пульверизатор с теплой водой налейте 2 столовых ложки уксуса, хорошо перемешайте и распылите на самые загрязненные места. После высыхания удалите абразивные частицы.

Способ 2

Можно пойти по самому легкому пути и использовать обычный шампунь. Он эффективно удалит стойкие пятна, особенно на ковриках. Нужно просто налить небольшое количество шампуни на загрязненные места и осторожно почистить. Затем протрите влажной салфеткой – результат будет безупречным.

Способ 3

Также можно попытаться очистить поверхности и коврики с помощью моющего средства. Сначала протрите пыль, а затем обработайте багажник влажной тряпкой с небольшим количеством жидкости для мытья посуды. Дайте багажнику хорошо просохнуть, чтобы позже не образовалась влага и плесень.

Как устранить неприятные запахи

Если даже после очищения неприятные запахи не исчезли, специалисты советуют обильно посыпать ковер бурой. Бура или тетраборат натрия – минеральное соединение бора, то есть натриевая соль борной кислоты. Оставить ее на ковре рекомендуют минимум в час. В качестве заменителя можно взять и пищевую соду.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что обязательно следует держать в багажнике: список вещей, которые пригодятся каждому водителю.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.