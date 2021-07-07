Peugeot презентовал гоночный болид 9Х8

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Автоспорт
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Peugeot презентовал гоночный болид 9Х8

Французская компания Рeugeоt анонсировала новый гоночный болид 9Х8, который будет выступать в соревнованиях на выносливость FIA WEC с 2022 года. Автомобиль получил гибридный силовой агрегат и привод на все колеса.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В прошлом году компания Peugeot рассказала о своем возвращении в гонки на выносливость в рамках нового класса "Гиперкар". Для этого завод в Версале в максимально сжатые сроки создал болид Peugeot 9X8 с гибридным силовым агрегатом.

Peugeot 9X8
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Для привода задних колес используется 2,6-литровый битурбированный двигатель V6 мощностью 500 кВт (680 л. с.), который выполнен по схеме V6 с 90-градусным развалом блока. Этот бензиновый двигатель внутреннего сгорания является частью гибридной системы Peugeot Hybrid4. Передние колеса приводит отдельный электромотор мощностью 200 кВт, который также может работать как генератор.

Болид выйдет на гоночные трассы чемпионата в будущем году

Секвентальная 7-ступенчатая коробка передач и тяговый аккумулятор гибридной системы проходят плановые испытаний и проверок. Мощная высоковольтная (900 В) аккумуляторная батарея разработана совместно специалистами подразделения Peugeot Sport и компании Saft (дочерняя компания Total Energies).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot представила новое поколение универсала 308 SW.

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