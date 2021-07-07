Peugeot презентовал гоночный болид 9Х8

Французская компания Рeugeоt анонсировала новый гоночный болид 9Х8, который будет выступать в соревнованиях на выносливость FIA WEC с 2022 года. Автомобиль получил гибридный силовой агрегат и привод на все колеса.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В прошлом году компания Peugeot рассказала о своем возвращении в гонки на выносливость в рамках нового класса "Гиперкар". Для этого завод в Версале в максимально сжатые сроки создал болид Peugeot 9X8 с гибридным силовым агрегатом.

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Для привода задних колес используется 2,6-литровый битурбированный двигатель V6 мощностью 500 кВт (680 л. с.), который выполнен по схеме V6 с 90-градусным развалом блока. Этот бензиновый двигатель внутреннего сгорания является частью гибридной системы Peugeot Hybrid4. Передние колеса приводит отдельный электромотор мощностью 200 кВт, который также может работать как генератор.

Секвентальная 7-ступенчатая коробка передач и тяговый аккумулятор гибридной системы проходят плановые испытаний и проверок. Мощная высоковольтная (900 В) аккумуляторная батарея разработана совместно специалистами подразделения Peugeot Sport и компании Saft (дочерняя компания Total Energies).

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