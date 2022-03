Пилоты Формулы-1 украсили шлемы украинской символикой

Себастьян Феттель, Пьер Гасли и Ланд Норрис появились на первом этапе чемпионата Формулы-1 в шлемах с украинской символикой. Они в числе первых автогонщиков выразили свою поддержку народу Украины.

Как стало известно АвтоОбозу, несколько пилотов ведущей мировой гоночной серии Формулы-1 продемонстрировали свою активную поддержку народу Украины. Одним из первых свою гражданскую позицию продемонстрировал пилот команды Aston Martin Себастьян Феттель. Четырехкратный чемпион Формулы-1 одним из первых осудил вторжение РФ в Украину и был инициатором отмены российского этапа чемпионата в Сочи.

Кроме того, перед стартом первого Гран-при сезона немецкий гонщмк обновил дизайн своего шлема, который отныне украшают украинский флаг, голубь мира и надпись No war. Также на нем появилась цитата из песни Imagine Джона Леннона.

"Я бы хотел, чтобы этот дизайн не нужно было придумывать, чтобы в этом не было надобности. Это сильный знак просто для того, чтобы показать поддержку. Происходящее ужасно. Это как кошмар, когда мы не можем проснуться, поэтому это простая причина, почему мой дизайн шлема довольно прост и эффективен. Я решил пойти по этому пути", — комментирует Себастьян Феттель.

К его инициативе присоединился французский пилот Пьер Гасли из команды Alpha Tauri. На его желто-синем шлеме появилась надпись No to war. Кроме того, гонщик взялся помогать украинским детям и опубликовал в Twitter призыв поддержать его инициативу.

"Конфликт в Украине угрожает жизни детей, многим из которых нужна помощь, чтобы срочно добраться до безопасного места. Им нужна поддержка. Присоединяйтесь ко мне, чтобы помочь UNICEF защитить больше детей", – заявил Пьер Гасли.

For Peace

For Solidarity

For Ukraine 💙💛



The conflict in #Ukraine is threatening children's lives, many of whom need help to get to safety urgently. They need our support. Join me in helping #UNICEF to protect more children 🙏 link in bio https://t.co/ZFGZqyccit pic.twitter.com/o5KjFBMTI6