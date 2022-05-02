Cupra Formentor VZ5 превратили в пейс-кар для DTM

В этом году испанский автомобильный бренд Cupra стал официальным партнером немецкой гоночной серии DTM. Модернизированный кроссовер Cupra Formentor VZ5 будет использоваться в качестве автомобиля безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга. Автомобиль для чемпионата подготовили специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline, которое много лет сотрудничает с концерном Volkswagen.

Новинка получила целый ряд доработок автомобиль и особый дизайн. В частности, 2,5-литровый турбомотор форсировали с 390 до 450 л.с., а крутящий момент вырос с 480 до 530 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG, а реализовать потенциал силового агрегата помогает полноприводная трансмиссия.

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В результате кроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды (-0,3 с). Поддерживать высокую скорость гоночного пелотона позволит электронный ограничитель скорости, который теперь ограничен на отметке 270 км/ч (+20 км/ч).

Кроме того, новинка получила особую окраску кузова в фирменном для бренда медном цвете, эксклюзивные 20-дюймовые диски, фирменную символику и специальные световые приборы на крыше.

В раках партнерства компания предоставит для чемпионата DTM помимо пейс-кара, два автомобиля безопасности, две машины управления гонкой и машину медпомощи.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Cupra анонсировала два новых электромобиля.