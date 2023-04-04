''Зверства окупантов ужасают весь мир'': в США перед Белым домом почтили память погибших в Буче. Фото

Перед Белым домом в США почтили память украинцев, убитых российскими оккупантами в Буче Киевской области. На лужайке возле резиденции американского президента собрались десятки активистов с украинскими и американскими флагами, плакатами и лозунгами.

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Организатором мероприятия стала благотворительная организация US Ukrainian Activists (USUA), сообщает "Укринформ". Президент сообщества Надежда Шапоринская отметила, что именно Буча стала воплощением российских преступлений беспрецедентного масштаба, поскольку там они открылись миру впервые.

"Зверства российских оккупантов в Буче, Ирпене, Мариуполе, Изюме, Херсоне, Бородянке и других украинских городах ужасают весь мир", – добавила организатор акции.

Участники призвали администрацию США признать Россию государством-террористом и поддержать создание для нее Спецтрибунала, чтобы привлечь всех причастных к ответственности и установить справедливость. Мероприятие прошло 2 апреля.

А в годовщину деоккупации Бучи, 31 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил город вместе с иностранными партнерами. В первую очередь политики почтили память мирных украинцев, погибших от рук путинской армии в течение 33 дней оккупации.

Также в этот день на пересечении выезда из Бучи в сторону Ворзеля подняли государственный флаг на огромном флагштоке, а также установили памятные знаки – как символ благодарности героически противостоящим оккупантам подразделениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Еврокомиссии в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов напомнили об ужасных зверствах, которые они совершали в городе. Там подчеркнули, что все ответственные за военные преступления против мирных жителей города должны понести ответственность;

– канцлер Германии Олаф Шольц также упомянул о годовщине освобождения Бучи. Он подчеркнул, что зверства, совершаемые россиянами в Буче, показали, что означает путинская война против Украины. Политик убежден, что государство-агрессор Россия не победит в войне с Украиной, а также ответит за все преступления против украинского народа.

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