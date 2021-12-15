Зонд Parker впервые 'коснулся' Солнца: в NASA рассказали о задачах миссии. Видео

Впервые в истории космический зонд NASA Parker пролетел через верхние слои атмосферы Солнца и собрал там частицы и магнитные поля. Ученые назвали это гигантским скачком в науке, ведь так как и высадка на Луну, зонд позволил глубже понять строение Солнца и как именно оно образовалось.

Помощник администратора Управления научной миссии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Томас Зурбухен рассказал, что новые знания о Солнце также помогут в изучении звезд в остальной части Вселенной. Об этом сообщает сайт NASA (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Первое существенное для науки открытие Parker сделал в 2019 году, когда обнаружил, что вблизи Солнца много магнитных зигзагообразных структур солнечного ветра, называемых обратным ходом. С тех пор вдвое уменьшив расстояние до Солнца, Parker прошел достаточно близко, чтобы определить место, откуда происходят структуры этого ветра.

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Parker был запущен в 2018 году, чтобы исследовать Солнце, подлетая к нему ближе, чем любой другой космический корабль до этого. 28 апреля 2021 года, во время восьмого пролета мимо Солнца, солнечный зонд Parker столкнулся с определенными магнитными условиями на высоте 18,8 солнечных радиусов (около 8,1 миллиона миль) над поверхностью Солнца, которые сообщили ученым, что он пересек критическую поверхность Альфвена для впервые и наконец вошел в солнечную атмосферу.

Далее зонд Parker опустился чуть ниже 15 солнечных радиусов (около 6,5 миллионов миль) от поверхности Солнца, он прошел через особенность короны, называемую псевдостримером. Псевдостримеры - это массивные структуры, которые возвышаются над поверхностью Солнца и их можно увидеть с Земли во время солнечных затмений.

Ученые отметили, что Parker продолжит движение по спирали ближе к Солнцу, в конечном итоге достигнув 8,86 солнечного радиуса (3,83 миллиона миль) от поверхности. Предстоящие облеты, следующий из которых состоится в январе 2022 года, вероятно, снова проведут Parker через корону Солнца.

Как сообщал OBOZREVATEL, камера, произведенная компанией Dragonfly Aerospace международного предпринимателя в сфере космических технологий и IT украинца Макса Полякова, передаст на Землю изображения столкновения ударного зонда миссии DART NASA с астероидом Диморфус.

Напомним, в конце ноября NASA запустило с космической базы Ванденберг, Калифорния, на борту ракеты SpaceX Falcon 9 первую в мире миссию DART для тестирования технологии отражения астероидов. Космический корабль на скорости 15000 миль в час должен врезаться в астероид и сбить его с курса одним мощным ударом для защиты планеты.