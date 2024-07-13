Зеленский встретился с Мэттью Макконахи и его женой в США: что предложили актеру

Президент Украины Владимир Зеленский в США встретился с американским актером Мэттью Макконахи, его женой Камилой Алвес и первой леди штата Юта Эбби Кокс. Между ними состоялся разговор о войне в Украине.

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Политик предложил всемирно известной звезде поддержать фандрайзинговую платформу UNITED24. Об этом сообщили на сайте президента Украины.

"Владимир Зеленский отметил важность сохранения внимания к Украине и поблагодарил американских звезд за их усилия и поддержку. Президент рассказал о ситуации на поле боя и в наших общинах, в частности в Харькове, который находится под постоянным российским воздушным террором", – говорится в отчете.

Также украинский лидер подчеркнул, что справедливого мира можно достичь только руководствуясь украинским видением, основой которого является Формула мира.

Заметим, что до этого момента актер не заявлял о свей политической позиции и не освещал тему войны в социальных сетях.

Какое решение Макконахи принял о поддержке Украины в публичной плоскости в рамках сотрудничества с UNITED24, пока неизвестно. В его блоге упоминаний о встрече нет.

Ранее OBOZ.UA писал, что Владимир Зеленский в США встретился с губернаторами штатов. Они обсудили пути укрепления связей между общинами США и Украины.

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