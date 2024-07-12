Зеленский встретился с губернаторами американских штатов: о чем говорили. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Солт-Лейк-Сити с губернаторами американских штатов. Они обсудили пути укрепления связей между громадами США и Украины.

Видео дня

Кроме того, тема встречи касалась российского полномасштабного вторжения в Украину. Об этом глава государства сообщил на своем канале в Telegram в пятницу, 12 июля, и опубликовал видео встречи с американскими губернаторами.

Зеленский рассказал, что принял участие в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов. По его словам, американские губернаторы проявили значительный интерес к ситуации в Украине. В частности, был поднят вопрос об усилении защиты украинских граждан.

"Благодарен за готовность поддерживать Украину и дальше, расширять сотрудничество наших оборонных компаний, участвовать в восстановлении Украины", – отметил Зеленский.

Он отметил наши потребности в бомбоубежищах для учебных заведений, а также в ПВО и генерации электричества и призвал губернаторов американских штатов к развитию регионального сотрудничества с украинскими областями.

Также президент выразил уверенность в положительных результатах такого сотрудничества: "Вместе обязательно сделаем наши страны сильнее".

Во время встречи Национальной ассоциации губернаторов США Зеленский подчеркнул, что гордится нашим народом и тем, чего сейчас добиваются украинцы.

"Поверьте, вместе мы можем достичь гораздо большего для всех нас – для наших стран, для наших громад, для наших людей. Я приглашаю вас строить связи между людьми, которые будут продолжаться вечно. Мы уже видим вклад Юты в восстановление нашей страны – вы помогли тысячам людей. И такая помощь может стать помощью для миллионов людей и для дела в целом, которое вознаграждает каждого, независимо от того, где он живет, потому что мы все разделяем одни и те же ценности и не хотим, чтобы война где-то разрушала жизнь", – сказал во время выступления президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– на саммите НАТО в Вашингтоне Зеленский впервые провел встречу в пятистороннем формате с лидерами индо-тихоокеанских государств – партнеров НАТО.

– Также он провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили выполнение решений Саммита мира и подготовку следующего оборонного пакета помощи для Украины.

– Также в Вашингтоне Владимир Зеленский встретился с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. Глава государства поблагодарил ее за то, что обороноспособность и восстановление Украины являются приоритетными вопросами итальянского председательства в G7 в этом году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!