Журналисты продолжают гибнуть, но мир молчит

Мурад Джафаров
Мурад Джафаров
Мир / Мнения
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журналисты Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышев

На прошлой неделе в Кельбаджарском районе Азербайджана на мине подорвалась машина и погибли двое азербайджанских журналистов.

Не исключено, что минирование дороги было проведено армянскими диверсионными группами. Такое поведение Армении продолжает оставаться серьезным препятствием на пути к миру, безопасности и сотрудничеству в регионе.

Подобное явление не обошло стороной и Украину. К сожалению, факты гибели журналистов известны украинской общественности не понаслышке. Украинские журналисты, выполняя свой профессиональный долг, подвергаются смертельной опасности, в частности, в зоне ООС.

Международные правозащитные организации не должны оставаться равнодушными к подобным трагедиям. Но на практике мы не чувствуем должной поддержки со стороны международного информационного сообщества, не спешащего решительно осудить этот кровавый акт, приведший к гибели журналистов.

Считаю, что в связи с гибелью азербайджанских журналистов всё мировое журналистское сообщество должно выступить с официальным заявлением, в котором должно потребовать от официального Еревана немедленно передать Азербайджану карты минных полей на освобожденных территориях, а также прекратить заброску армянских диверсантов.

Журналисты Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышев подорвались на мине.

Ни для кого не секрет, что Азербайджан приглашает всех желающих международных журналистов на деоккупированные территории, в том числе и украинских, и на месте погибших мог быть любой из них.

Усилия каждого из нас могут в дальнейшем уберечь журналистов от смертельной опасности. Не будем же равнодушными к чужой беде, ведь она может стать и нашей общей трагедией!

В свою очередь хочу отметить, что Национальный союз журналистов Украины уже выразил свою позицию по этому поводу.

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