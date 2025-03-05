Журналист, спрашивал Зеленского о костюме, заявил об угрозах своей жизни

Американский журналист Real America's Voice Брайан Гленн, который в Овальном кабинете спрашивал у президента Украины Владимира Зеленского, почему тот не носит костюм, заявил, что ему угрожают. Из-за этих угроз теперь его охраняет полиция.

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Об этом он рассказал британскому вещателю BBC. Брайан Гленн отметил, что это ударило по его личной жизни.

"Угрозы смерти, телефонные звонки, а я даже не знаю, где они узнали мой номер", - сказал Гленн.

Сейчас у него дома полицейское подразделение из-за того, что люди говорят, что собираются найти его и причинить вред добавил он.

Журналист не уточнил, что именно ударило по его личной жизни – угрозы по телефону, или полиция в его доме.

Брайан Гленн особо отметил, что не собирался обидеть президента Зеленского, а лишь проверял, понимает ли тот "уровень уважения к Овальному кабинету".

"Многие говорят: а почему Илон Маск не носит костюм, почему он в кепке? Маск отвечает за экономию миллиардов долларов налогоплательщиков. Зеленскому дали, как говорится, около 300 млрд долларов на военную технику, поэтому я считаю, стоило, чтобы он проявил уважение", – попытался объяснить пропагандист.

Как сообщал OBOZ.UA, Брайан Гленн именно пропагандист. Он является представителем протрамповской сети Real America's Voice, а место в Овальном кабинете получил после того, как Белый дом заблокировал доступ для журналистов Associated Press.

В сети уже упомянули, что Уинстон Черчилль во время Второй мировой также посещал Белый дом в военной форме. Причем пропагандисту массово ответили как в Украине, так и в мире, как простые люди, так и журналисты.

Известно, что президент США Дональд Трамп подмигнул Брайану Гленну после того, как тот раскритиковал президента Зеленского за военную форму. Такой жест может говорить о том, что инцидент в Белом доме был "спланированным политическим нападением".

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