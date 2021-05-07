Интересный вопрос….что в дальнейшем происходит со “сгоревшими” джентльменами плаща и кинжала?

Понятно, что кого-то убивают, некоторые сидят всю или почти всю жизнь в тюрьме, как Меркадер, но в основном их обменивают как Абеля (Вильяма Фишера). А дальше что? Ну, кто как. Большинство, как герои романов Ле Карре остаются сломанными морально и физически пытаясь справиться с психологическими травмами наедине с самими собой.

Другие, как Ким Филби учат новых шпиёнов или, бери выше, как Лозовой, становятся депутатами ГосДуры. Но если раньше шпиёнов таких как Абель разоблачали с трудом, то теперь же времена изменились и их разоблачают сразу пачками – парами, боевыми тройками, а то и целыми войсковыми частями. И не удивительно. Если у тебя в паспорте написано, что ты шпиён, и тебя не задержали на границе, то это означает только то, что и не хотели задерживать. И что это за контрразведка, если пара-тройка хакеров из “Bellingcat” садятся на хвост шпиёну за неделю до того, как это делает контрразведка.

Однако вернемся к нашим баранам….или шпиенам и попытаемся выяснить как выглядит их почетная отставка. Это была задачка, а к ней ответик. В сети появилось такое сообщение: “Офицеры российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига, подозреваемые властями Великобритании в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, а также подозреваемые чешскими властями в организации взрыва в городе Врбетиц, получили повышение и в данный момент работают на Кремль.”

Это было легкое и простое решение, думал сам. Такая потеря, такая потеря…. И решил….надо бы компенсировать. Ведь в этом деле и сам хоть и немного петраю, и зубы съел и каблуки отростил. Они ведь потеряли очень увлекательную работу шпионами и больше никогда не смогут пользоваться услугами ни одной (на двоих) женщиной со слабыми моральными устоями в столицах стран вероятного противника. И как только высунут свой нос за пределы самого большого государства мира, как их сразу же цап-царап, запевай, и пой пташечка-пой.

Это игра против правил. Ведь согласно рекламному объявлению привлекающему абитуриентов на учебу в академию внешней разведки, которое в качестве почетного выпускника составил сам – “поступай в академию – встретишь много интересных и легких в общении иностранок”….вспомнилось былое….

“Вот по-французски женщины – бабьё!

Звучит! И одеваются красиво…

А кухня, а манеры, а бельё!

Опять же, в результате – перспектива!

Эх, запад! Не пот – а запах,

Не женщины, а сказки братьев Гримм!

Мартини, Бикини, мини,

И наслажденье вечное как Рим…”.

Да, раньше были времена, а теперь моменты! Проблема гораздо сложнее, если бы только Мишкин и Чепига…… Тут системный подход потребуется. Без дураков, у ГРУ возникла проблема пост-шпиёнского трудоустройства. Отдел кадров не справляется, приходится одному за всех, без всех за одного. Точно, пришло новое время, нужны новые подходы и решения. А что такое новое, как не хорошо забытое старое.

Ведь если повысили Лугового, который травил Литвиненко, или даже ту же самую Чапман, которая никого не травила, то почему бы не продвинуть Мишкина и Чепигу. Ну может не в Думу, поскольку свое задание они не полностью выполнили, т.е. лондонскую гетеру на качество проверили, а вот Скрипаля недотравили. Но это скорее химики недохимичили. Принимая во внимание более ранние заслуги Мишкина и Чепиги в Чехии и… об этом пока помолчим, в области пиротехники, следует признать, что перевод на службу в Кремль не выглядит скоропалительным решением. Да и собеседники они приятные, интересы общие – плащи, кинжалы, яды, бомбочки, шлюхи……утренней зарядкой занимаются вполне профессионально, каратэ знают. А как легко и приятно работалось с ними при постановке пресс-конференции после Солсбери…..

В конце-концов с переходом к постоянно-вечному правлению, должность президента можно и переименовать, например в ампиратора, а заодно подобрать компанию по интересам, чтобы в своем кругу выезжать на маевки или с семьями за грибками на Алтай.

Тут кто-то идейку подсунул, Димон, что ли? Не, он не мог, он все время в спячке. Наверное Жирик подбросил мысль восстановить все соответствующие ампираторскому статусу должности придворных по штату. Оказалось, что в суматохе Февраля амператора-то отменили, а указ о придворных должностях отменить забыли-с. Флаг ведь восстановили легко. А тут даже не надо никакой бумажной волокиты. Осталось дело за малым – набрать придворных по штату 1914 года, когда было их ни мало-ни много 771.

А то неудобно получается. По добыче угля, нефти или производству пеньки с состоянием на 1913 год сравниваем и все растет как на дрожжах. Скоро Португалию обгоним. А по числу придворных прокол. Надо срочно наверстывать.

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