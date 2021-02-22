Жители Техаса оказались без воды, света и тепла из-за аномальной непогоды: фоторепортаж

Штат Техас страдает из-за нетипичных для американского юга морозов. Местные энергосети оказались не готовы к холодам, из-за чего жители остались без электричества и тепла.

Также в миллионах техасских домов нет воды, поскольку от мороза лопаются водопроводные трубы.

Местные жители делятся в соцсетях фотографиями того, как они выходят из сложившейся ситуации (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, некоторые пользуются грилем для приготовления пищи, а кто-то сооружает конструкции из банок и свечей, чтобы подогреть еду.

Свет и отопление в домах заменяют карманные фонарики и камины.

Чтобы получить воду для бытовых нужд, техасцы топят в кастрюлях снег.

"10 л снега = 1 л воды", – написал местный житель.

Отметим, что в магазинах образовался дефицит продуктов после того, как люди в панике бросились покупать запасы.

В городах организовали пункты бесплатной раздачи бутылированной воды и продуктовых пайков.

Как сообщал OBOZREVATEL: