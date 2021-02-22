Жители Техаса оказались без воды, света и тепла из-за аномальной непогоды: фоторепортаж
Штат Техас страдает из-за нетипичных для американского юга морозов. Местные энергосети оказались не готовы к холодам, из-за чего жители остались без электричества и тепла.
Также в миллионах техасских домов нет воды, поскольку от мороза лопаются водопроводные трубы.
Местные жители делятся в соцсетях фотографиями того, как они выходят из сложившейся ситуации (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, некоторые пользуются грилем для приготовления пищи, а кто-то сооружает конструкции из банок и свечей, чтобы подогреть еду.
Свет и отопление в домах заменяют карманные фонарики и камины.
Чтобы получить воду для бытовых нужд, техасцы топят в кастрюлях снег.
"10 л снега = 1 л воды", – написал местный житель.
Отметим, что в магазинах образовался дефицит продуктов после того, как люди в панике бросились покупать запасы.
В городах организовали пункты бесплатной раздачи бутылированной воды и продуктовых пайков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Стихия в Техасе привела к жертвам – некоторые погибли в результате обморожения и ДТП, а другие из-за отравления угарным газом, когда пытались обогреть свои дома с помощью генераторов.
По оценке местных служб, погибли не менее 60 человек, хотя реальная цифра может быть больше.
Президент США Джо Байден объявил в Техасе режим стихийного бедствия. Это означает, что жители штата смогут получить прямую финансовую помощь от государства – в том числе, на временное жилье и ремонт.