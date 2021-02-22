Жители Техаса оказались без воды, света и тепла из-за аномальной непогоды: фоторепортаж

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
4,0 т.
Как жители Техаса живут без воды, света и тепла

Штат Техас страдает из-за нетипичных для американского юга морозов. Местные энергосети оказались не готовы к холодам, из-за чего жители остались без электричества и тепла.

Также в миллионах техасских домов нет воды, поскольку от мороза лопаются водопроводные трубы.

Местные жители делятся в соцсетях фотографиями того, как они выходят из сложившейся ситуации (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, некоторые пользуются грилем для приготовления пищи, а кто-то сооружает конструкции из банок и свечей, чтобы подогреть еду.

В Техасе пользуются грилем для приготовления пищи
Жители сооружают конструкции из банок и свечей, чтобы подогреть еду

Свет и отопление в домах заменяют карманные фонарики и камины.

Техасцы обогреваются каминами

Чтобы получить воду для бытовых нужд, техасцы топят в кастрюлях снег.

"10 л снега = 1 л воды", – написал местный житель.

Люди топят снег в кастрюлях

Отметим, что в магазинах образовался дефицит продуктов после того, как люди в панике бросились покупать запасы.

В магазинах образовался дефицит товаров
Люди в панике бросились пополнять запасы
В магазинах образовался дефицит товаров
Люди в панике бросились пополнять запасы

В городах организовали пункты бесплатной раздачи бутылированной воды и продуктовых пайков.

В Техасе бесплатно раздают продуктовые пайки
За продуктами стоят очереди из автомобилей
Жители получают бутылированную воду

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Стихия в Техасе привела к жертвам – некоторые погибли в результате обморожения и ДТП, а другие из-за отравления угарным газом, когда пытались обогреть свои дома с помощью генераторов.

  • По оценке местных служб, погибли не менее 60 человек, хотя реальная цифра может быть больше.

  • Президент США Джо Байден объявил в Техасе режим стихийного бедствия. Это означает, что жители штата смогут получить прямую финансовую помощь от государства – в том числе, на временное жилье и ремонт.

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