Женщина, потерявшая в крушении МН17 мужа: мы хотели дожить до старости вместе, я до сих помню последние его слова

Женщина, которая потеряла мужа в крушении рейса МР17, рассказала о его последних словах. Ей было 52 года, когда ее муж погиб в авиакатастрофе.

Текстовую трансляцию в Twitter из зала суда в Гааге (Нидерланды) вел представитель Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Обращение родственников в зале суда зачитывал юрист.

"Мне было 52, когда мой муж, сын моих двоих детей погиб. Он попрощался перед полетом и сказал, что любит меня… Мы хотели дожить до старости вместе. Я до сих помню последние его слова: "Я возвращаюсь, дорогая, буду в 10 утра", – привел юрист слова женщины.

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Женщина говорила, что после трагедии она осталась одна. Ее муж единственный зарабатывал деньги в семье, поэтому она не знала, как оплатить учебу детей в университете.

"Я осталась одна. Я пыталась прятать чувства от своих детей, но не смогла сдерживать слезы. Я ходила по всем местам, где мы вместе пили кофе. Это была трагедия для меня и моих детей", – передавал юрист слова женщины.

Она надеется, что виновные в крушении рейса МН17 понесут наказание.

"Кто сделал этих людей богами, которые распоряжаются жизнями сотен людей? Я верю, что правосудие свершится. Спасибо", – сказала женщина.

16 июля 2014 года Boeing 777 был сбит с оккупированной территории Донбасса. Все 298 человек, летевшие рейсом MH17, погибли. О том, как Кремль лгал о трагедии, – читайте в нашем материале.

В сентябре 2021 года суд возобновил слушания, где выступали родственники погибших. 298 жертв рейса МН17 Malaysian Airlines, участвующие в голландском судебном процессе, обвинили Россию во лжи о ее предполагаемой роли в крушении самолета. Москва, в свою очередь, отрицала всякую ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из пассажиров рейса МН17 Malaysian Airlines погиб сжимая в руках книгу о Второй мировой войне. Об этом рассказал его родственник, который опознал тело погибшего.