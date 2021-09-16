Одного из погибших в крушении МН17 нашли с книгой в руке: родственник раскрыл подробности на суде в Гааге

Один из пассажиров рейса МН17 Malaysian Airlines, который сбили над Донбассом в 2014 году, погиб сжимая в руках книгу о Второй мировой войне. Об этом рассказал его родственник, который опознал тело погибшего.

Текстовую трансляцию в Twitter из зала суда в Гааге (Нидерланды) вел представитель Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Со слов родственника, мужчине было 24 года, когда он погиб в крушении самолета.

"Мне разрешили посмотреть на него в мешке. Его нашли с книгой о Второй мировой войне. Книга была обгоревшей, но почти целой. Я положил ее обратно. Шорсу было 24, он много читал про Вторую мировую войну, и вдруг стал жертвой войны, и его нашли с книгой о войне", – говорил родственник.

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Как писал OBOZREVATEL, мужчина, который потерял сестру, ее мужа, племянницу и племянника в крушении рейса МН-17, рассказал о своем состоянии после авиакатастрофы. По его словам, его жизнь стала кошмаром.

Гражданин Нидерландов Питер ван дер Мейер потерял трех дочерей в крушении рейса МН17 Malaysian Airlines. По его словам, после гибели детей он прошел через "настоящий ад".

Также другой мужчина потерял в авиакатастрофе рейса МН17 сестру и ее мужа. Он обвинил в трагедии российских военных, у которых был в наличии зенитно-ракетный комплекс "Бук".