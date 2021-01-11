Жена Трампа "расстроилась" из-за штурма Капитолия и сплетен о ней

Супруга еще действующего президента США Дональда Трампа Мелания спустя пять дней отреагировала на штурм Капитолия 6 января. Она осудила события, которые привели к гибели американцев.

Первая леди также призвала сограждан к толерантности. Ее заявление опубликовал сайт Белого дома 11 января.

"Я разочарована тем, что произошло на прошлой неделе. Мне стыдно, что вокруг этих трагических событий ходили непристойные сплетни, необоснованные личные нападки и ложные, вводящие в заблуждение, обвинения обо мне. На этот раз речь идет исключительно об исцелении нашей страны и ее граждан. Его не следует использовать в личных целях", – заявила Мелания Трамп.

Она отметила, что молится за утешение семей погибших во время штурма людей, и их силу пережить утрату.

Также первая леди подчеркнула, что осуждает насилие, которое произошло в Капитолии и призвала прекратить подобное.

"Не используйте различные политические идеологии в качестве основы для агрессии и жестокости. Мы должны слушать друг друга, сосредотачиваться на том, что нас объединяет, и подниматься над тем, что нас разделяет", – высказалась она.

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