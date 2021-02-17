Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на людях
Жена северокорейского диктатора Ким Чен Ына Ри Соль Джу впервые за более чем год появилась на публике. Государственные СМИ обнародовали ее фото с концерта, где она сопровождала своего мужа.
Как пишет Reuters, официальная правящая газета Рабочей партии "Родонг Синмун" написала, что пара посетила мероприятие по случаю дня рождения покойного отца нынешнего лидера КНДР – Ким Чен Ира.
Ри часто сопровождала Ким Чен Ына на больших публичных мероприятиях, но с января 2020 исчезла. Это породило большое количество догадок относительно ее здоровья и даже слухи о беременности.
Впрочем Национальная служба разведки Южной Кореи заявила, что на самом деле Ри якобы избегала публичности из-за боязни заразиться коронавирусом. Поэтому все свое время она уделяла троим детям.
На свежих фото супругов Ына и Ри они сидели улыбаясь во время просмотра концерта в Художественном театре Мансудэ в столице Пхеньян. Показательно, что на фотографиях никто не был одет в маски и не соблюдал мер социального дистанцирования.
Также провластое СМИ КНДР сообщило, что Ким Чен Ын посетил дворец Солнца Кумсусан, где находятся забальзамированные тела его отца и деда. Там он возложил венки в честь дня рождения Ким Чен Ира, которое в стране отмечают как День сияющей звезды.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывшую возлюбленную Ким Чен Ына, певицу Хен Сон Воль, все чаще стали замечать возле диктатора. Это породило слухи о том, что она взяла на себя обязанности, которые ранее выполняла его младшая сестра Ким Е Чжон.