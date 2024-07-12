Зеленский заявил, что не знал, что Орбан после Киева поедет 'на ковер' к Путину и Си Цзиньпину. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский не знал о планах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить страну-агрессор Россию сразу после визита в Киев. По его мнению, венгерский чиновник слишком "слаб" ради роли посредника в любых переговорах.

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По крайней мере, так украинский лидер сказал на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Журналисты поинтересовались, поехал ли Орбан в Москву по договоренности с Зеленским.

"Орбан был в Киеве. Я не знал, что он поедет к Путину или в Китай. А вы теперь говорите, что и к Трампу. В чем вопрос? Куда он завтра поедет? Мне неизвестно. Возможно, снова приедет в Украину", – сказал украинский президент.

Зеленский также выразил мнение, что далеко не все лидеры "могут вести переговоры" в качестве посредника.

"Нужно иметь определенные полномочия и силу для этого", – заметил он.

Таким образом, Зеленский повторил свои слова, сказанные несколько дней назад, после встречи с польским премьером Дональдом Туском. Правда, тогда он прямо сказал, что Орбан не может быть посредником.

"Это не просто о посредничестве. Это о возможностях. У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию или Россия и Путин зависят от этого. Или у тебя очень мощная армия, которую боится Путин", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, юридическая служба Европейского Союза заявила, что дипломатические контакты премьера Венгрии нарушают договоры, запрещающие любые "меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза". Речь идет о визите Орбана в Москву, о котором Зеленский не знал.

В настоящее время некоторые чиновники ЕС уже выдвинули идею лишения Венгрии права председательствовать в ЕС. Среди других предложений обсуждается механизм ограничения свободы действий Орбана во время председательства Венгрии в ЕС.

Кроме Москвы и Путина, Орбан также посещал президента Китая Си Цзиньпина. После этого он подвел итоги своего "турне", утверждая, что Кремль и Пекин ждут начала "мирных переговоров" до конца 2024 года.

Венгерский "друг" Путина повторил призыв к "мирному диалогу" даже после обстрела РФ "Охматдета" в Киеве, заявляя, что "жестокость войны вышла на новый уровень", но никак не признавая, что ответственное за это государство-террорист Россия.

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