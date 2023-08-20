Зеленский в Нидерландах лично протестовал истребитель F-16, который получит Украина. Видео

Глава государства Владимир Зеленский лично "протестировал" кабину пилота долгожданных в Украине истребителей четвертого поколения F-16. Его консультировал командующий Королевскими ВВС Нидерландов генерал-лейтенант Андре Штюер.

Видео дня

Кадры из ангара в Эйндховене опубликовал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров у себя в Instagram. Он поблагодарил союзников от лица всех украинцев за серьезный прорыв в достижении договоренностей по этим боевым самолетам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На ролике видно, как Зеленский поднимается по трапу в кабину пилота. Он внимательно изучает технические характеристики, очевидно, интересуясь этой совершенно новой отраслью в своей карьере.

Очевидно, что "тестирование" содержимого кабины F-16 можно трактовать как итог результативной встречи гаранта с союзниками из Амстердама. Эти кадры визуализируют тот оптимизм, который достигнут на официальном саммите.

Как сообщал OBOZREVATEL, пребывая в Нидерландах президент Зеленский указал, что удалось достичь прорыва в договоренностях по самолетам F-16. Он поблагодарил премьера Марка Рютте и подтвердил украинским военным, что с неба их ожидает прикрытие в скором времени.

Также он добавил, что обсудит с Рютте Глобальный саммит мира, украинскую формулу завершения войны, а также привлечение России к ответственности за агрессию и совершенные в Украине преступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!