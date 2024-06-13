Зеленский: Саммит мира должен показать людям, что их лидеры – не кукольные

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Саммит мира, который состоится в Швейцарии, должен показать людям в разных странах мира, что их лидеры – настоящие, а не кукольные. В этом мероприятии, напомним, примут участие около 100 государств.

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Об этом Зеленский сказал в документальном фильме о войне в Украине и создании Формулы мира. Он призвал глав стран показать свою решимость.

"Мы должны находить диалог, чтобы люди знали, что они – не кукольные лидеры, а реальные, которые приехали и готовые участвовать не на фотографии, а в Саммите. И за совместным объединением, совместной фотографией, стоят совместные выводы", – отметил гарант.

Он подчеркнул, что лидеры стран мира должны активно участвовать в обсуждении украинской Формулы мира. Если их в ней что-то не устраивает, некоторые пункты можно объединить или добавить новые. Украина в этом вопросе гибкая, но только в рамках Устава ООН и международного права.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что Россия публично заявляет о том, что не признает Саммит мира в Швейцарии, но на самом деле россиянам очень хотелось бы попасть на него. Участие в мероприятии дало бы им возможность продвигать новые "Минские соглашения" для замораживания войны в Украине, но уже с размахом на весь мир.

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