'В нужное время': Шольц собирается провести первые переговоры с Путиным с начала полномасштабной войны в Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц анонсировал свой звонок российскому диктатору Владимиру Путину. Он планирует обсудить войну, развязанную РФ против Украины; конкретная дата не называется.

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Как передает Handelsblatt, такая беседа может состоятся в ближайшее время. Ведь Шольц, отвечая на вопрос, когда будет подходящее время для разговора, кратко ответил: "Скоро".

"Да, я решил поговорить с президентом России в нужное время. Но я ответственный политик, я не буду делать это один", – заявил федеральный канцлер в программе ARD.

Перед тем, как говорить с Путиным, немецкий политик хочет провести немало других контактов и разговоров. В частности, все детали он планирует обсудить с украинской стороной.

Ранее – в середине октября – Шольц уже говорил о своей готовности обсудить с Путиным справедливый мир в Украине.

Последний раз он разговаривал с кремлевским диктатором по телефону в декабре 2022 года. Тогда немецкий лидер призвал к дипломатическому решению и выводу войск ВС РФ из Украины. В июне Шольц также не исключил разговор с Путиным в будущем, но тогда сказал, что это будет иметь смысл только в том случае, если будет что-то конкретное для обсуждения.

В Москве в начале октября отмечали, что Путин "открыт к диалогу", даже если отношения между РФ и ФРГ фактически находятся на нуле.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На днях федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что переговоры об окончании войны невозможны без участия Украины.

– Шольц также не против посредничества Индии в политическом урегулировании войны Российской Федерации против Украины. Он призвал Нью-Дели поддерживать "долговременный и справедливый мир".

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