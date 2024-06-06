Зеленский принял участие в торжествах по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии: Путина не пригласили. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в церемонии 80-летия высадки союзников в Нормандии встретился с американским и французским президентами Джо Байденом и Эммануэлем Макроном. Они просмотрели документальный фильм о высадке войск союзников, а также историческую реконструкцию этого события. Однако официальная встреча и беседа лидеров запланирована только на следующие дни.

О встрече на территории мемориала Omaha Beach в французском городе Сен-Лоран-сюр-Мер рассказал сам глава украинского государства. О предстоящих переговорах Зеленского, Макрона и Байдена, запланированных на 7 июня, сообщил ряд американских масс-медиа.

Кроме Зеленского, Байдена и Макрона, в Сен-Лоран-сюр-Мер посетили принц Уэльский Уильям, премьер Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, лидер Польши Анджей Дуда, президенты Чехии и Италии Петр Павел и Серджо Маттарелла, премьеры Дании, Норвегии и Нидерландоав Метите Фредериксен, Йонас Гар Стере и Марк Рютте, и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Российского диктатора Владимира Путина на мероприятие даже не приглашали.

Высадка в Нормандии произошла 6 июня 1944 года. В Европе это считается ключевым событием Второй мировой войны. Войска союзников на побережье Нормандии позволили начать масштабное наступление в Западной Европе, что вместе с другими битвами Второй мировой войны привело к поражению нацизма.

Именно об этом говорили Байден и другие лидеры мирового сообщества. Также проводились параллели между событиями того времени и войной в Украине.

Американский президент первым увязал борьбу Украины с полномасштабным вторжением России с операцией союзников в Нормандии, предупредил мир, что "победа демократии не гарантирована". Однако Джо Байден пообещал, что США "не отступят от защиты Украины".

"Мы не уйдем, потому что иначе Украина будет покорена и на этом все не закончится. Их соседи также будут под угрозой, и вся Европа. Сдаться и поклониться диктаторам – это сегодня немыслимо", – сказал он.

Аналогично, хотя и более оптимистично выразился и президент Франции.

"Союзники защищали свободу Европы тогда, а украинцы делают это сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", – заметил Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Эммануэль Макрон заявлял, что во время визита Зеленского во Францию они проведут переговоры, в частности , обсудят дальнейшую поддержку Украины. Предварительно глава Украины также проведет встречу с Байденом.

Днем ранее, 5 июня, Владимир Зеленский прибыл в Катар и встретился с его высоким шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

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