Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения Аушвица

В понедельник, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Он примет участие в мероприятиях к 80-летию освобождения одного из крупнейших нацистских лагерей смерти – Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

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Визит украинского лидера в Варшаве заранее не анонсировали. Об этом сообщило издание "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря ОПУ.

По его словам, также в программе визита президента в соседнюю страну есть двусторонние встречи, в частности, с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, что 27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Утром этого дня в Киеве Владимир Зеленский вместе с раввинами, дипломатами и представителями украинской власти почтил память миллионов погибших – мужчин, женщин и детей, ставших жертвами этой трагедии.

В Польше же проходят мемориальные мероприятия, на которые приглашены лидеры ряда стран, а также группа из 50 бывших узников Аушвица. Главные торжества по случаю 80-летия освобождения лагеря смерти начнутся в 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву). В Освенцим приедут президенты Франции, Италии, Австрии, Чехии, Болгарии, Германии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Словакии, Словении, Швейцарии, Венгрии, Молдовы.

Также на мемориальных мероприятиях будет присутствовать король Великобритании Чарльз ІІІ. Во главе американской делегации будет специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Это мемориальное мероприятие напоминает о трагедии Холокоста, когда во время Второй мировой войны в гетто, трудовых и концентрационных лагерях, а также в результате массовых казней из-за своей национальности погибло около шести миллионов евреев, которых 1,5 миллиона были с территории современной Украины.

Большая часть фактических убийств евреев во время Холокоста совершалась в лагерях смерти в оккупированной Польше, преследования евреев, их выселение в гетто и депортация из домов проходила на глазах у их нееврейских соседей в городах и поселках по всей Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, менее двух недель назад президент Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве. Они обсудили дальнейшее взаимодействие стран, оборонную помощь и приближение справедливого мира.

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