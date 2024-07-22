Зеленский о выходе Байдена из выборов: уважаем за сильное решение и благодарны за смелые шаги

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Джо Байдена не баллотироваться на второй президентский срок в США. Он поблагодарил действующего главу Белого дома за непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу.

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Также Зеленский назвал решение Байдена не учавствовать в выборах "жестким, но сильным". Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х вечером в воскресенье, 21 июля.

"Украина благодарна президенту Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, которая, наряду с мощной двухпартийной поддержкой в ​​Соединенных Штатах, была и продолжает иметь решающее значение. За последние годы было принято много важных решений, и их запомнят как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на трудные времена. И мы уважаем сегодняшнее жесткое, но сильное решение", – написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна Байдену за лидерство. Он поддержал Украину в самый драматический момент истории, помог не дать российскому диктатору Путину оккупировать нашу страну и продолжал поддерживать на протяжении всей этой войны.

"Нынешняя ситуация в Украине и во всей Европе не менее сложна, и мы искренне надеемся, что дальнейшее сильное лидерство Америки не позволит российскому злу добиться успеха или окупить свою агрессию", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 июля 46-й президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он призвал Демократическую партию выдвинуть вместо него нынешнего вице-президента Камалу Харрис.

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