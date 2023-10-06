Зеленский и Орбан пожали руки на саммите в Испании: эмоции пророссийского премьера показали на фото

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября. На полях саммита глава государства обменялся несколькими словами с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщило венгерское интернет-издание 444 и опубликовало несколько фото момента, когда Зеленский и Орбан пожали руки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Премьер обменялся несколькими словами с украинским президентом на встрече Европейского политического сообщества в Гранаде", – говорится в сообщении.

Издание напомнило, что в последний раз Зеленский и Орбан имели "памятную встречу" на саммите лидеров Евросоюза 9 февраля в Брюсселе. Тогда украинский президент пригласил Орбана приехать в Украину, чтобы решить проблемы, которые беспокоят Венгрию.

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Хотя такое приглашение было не первое, однако венгерский премьер так и не приехал в Киев.

Издание опубликовало 4 фотографии, сделанные 5 октября в Гранаде. На них зафиксировано, как Владимир Зеленский и Виктор Орбан в кругу еще нескольких лидеров пожали друг другу руки.

На первом фото запечатлен момент, когда Зеленский с Орбаном обмениваются несколькими словами.

На втором фото, где они позируют явно для прессы, лидеры дружелюбно улыбаются, пожимая руку друг другу.

А на двух следующих кадрах хорошо видны настоящие эмоции пророссийского премьера Венгрии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В преддверии саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал циничное заявление о "препятствиях" на пути Украины в ЕС. Он заявил, что преградой на пути к вступлению может быть то, что в Украине до сих пор идет война и непонятно "насколько велика территория этой страны".

Также Орбан упрекнул Запад в поддержке Украины. По его словам, передача оружия для ВСУ была "ошибкой Европы".

Правительство Виктора Орбана ранее заявляло, что Украина "не получит ни копейки из бюджета ЕС", пока не профинансируют Венгрию. Проблемы с выплатами Венгрии из бюджета ЕС возникают из-за нарушения прав и свобод в государстве.

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