'Мы не знаем, насколько велика территория этой страны': Орбан сделал циничное заявление о 'препятствиях' на пути Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 29 сентября, сделал циничное заявление о препятствиях на пути Украины к вступлению в ЕС. Он заявил, что предстоит найти ответы на "очень сложные вопросы", прежде чем Европейский Союз сможет даже начать переговоры о членстве Украины.

Об этом сообщает Reuters. Как отмечает издание, в декабре страны Европейского Союза должны принять решение о возможности членства Украины. Однако это требует единодушной поддержки всех 27 членов.

Дипломаты указывают на возможность того, что Венгрия может предпринять попытки усложнить процесс. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил, что препятствием на пути к вступлению может быть то, что в Украине до сих пор идет война и непонятно, "насколько велика территория этой страны".

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"Мы не можем избежать вопроса, когда в течение осени у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины, можем ли мы действительно серьезно рассматривать членство для страны, начать переговоры о вступлении со страной, которая находится в состоянии войны, – заявлял Орбан в одном из интервью. – Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, сколько ее населения, потому что они бегут… принять страну в ЕС, не зная ее параметров... Это было бы беспрецедентно".

Такие "препятствия" на пути к вступлению Украины, по словам Орбана, приведут к долгим и сложным дискуссиям в ЕС перед принятием решения.

"Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень длинные и сложные вопросы, пока мы не придем к фактическому решению относительно начала переговоров о вступлении", – сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экспорт украинского зерна по Черному морю "коммерческим проектом США". Политик заявил, что продукция якобы не попадает в страны Африки, а остается в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Орбан упрекнул Запад в поддержке Украины. По его словам, от этих действий страдают украинцы. По его словам, войну невозможно остановить мирным путём. Для этого должно быть "прекращение огня, и немедленно".