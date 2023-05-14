Зеленский чуть не потерял телефон в Германии: журналист показал веселую 'спасательную операцию' в фото

Глава государства Владимир Зеленский 14 мая, пребывая с рабочим визитом в Германии, едва не остался без своего мобильного телефона. После встречи с канцлером Олафом Шольцем он уже садился в вертолет для посещения конференции, однако в последний момент осознал, что оставил гаджет в автомобиле, в котором его подвезли на вертолетную площадку.

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Об этом сообщило немецкое издание BILD. К счастью, сотрудники федеральной службы полиции вовремя заметили рассеянность политика и поспешили за ним.

Вместе с телефоном Зеленский также забыл и павербанк, который позволяет поддерживать заряд смартфона на протяжении всего рабочего дня. Оба гаджета вернули в руки украинского гаранта и он сразу же проверил пропущенные звонки.

Политик поблагодарил сотрудников охранной службы и успешно отправился восвояси на назначенные встречи.

Напомним, что украинский президент показал журналистам, чья фотография установлена на заставке его смартфона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в немецком Аахене Зеленский получил престижную премию имени Карла Великого. Ее вручили украинскому народу и нашему президенту за вклад в развитие Европы и европейскую интеграцию.

После этого украинский гарант произнес краткую речь, используя традиционную иронию. Находчивость и сатира Зеленского вызвали у публики шквал одобрительных аплодисментов.

"Из-за вашего мужества и стойкости, вашей жертвенности и ценности я не могу придумать более достойного лауреата премии Карла Великого, чем президент Зеленский и народ Украины", – сказала на церемонии вручения президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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