Зеленский рассказал, где находятся его родители, и поделился трогательным диалогом

Президент Владимир Зеленский, несмотря на колоссальную загруженность в работе и мировую славу, остается любящим и внимательным сыном. Он старается регулярно поддерживать отношения со своими родителями, даже в разъездах звонит им, а также тепло о них отзывается.

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Про личную жизнь украинского гаранта сам Зеленский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год". Несмотря на возможность выехать из страны, пожилые родители ожидают победу Украины у себя в родном Кривом Роге (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мои родители все понимают и все знают. Они остаются здесь, в Украине, у себя дома. Переживает за меня только мама, она до сих пор каждый раз задает мне вопрос: "Покушал ли я?", – с улыбкой рассказывает политик.

Что касается отца президента, Александра Зеленского, то он только подбадривает сына и всегда с восхищением говорит об успехах украинских военных.

"Папа говорит, мы следим, молодцы, добивайте их уже", – рассказывает политик.

Также Зеленский показал журналисту, что на заставке его мобильного телефона установлена фотография дочки с сыном. При этом президент уместно подчеркнул, что больше всего ждет телефонного звонка от своей жены.

"Это чтобы она не обиделась сейчас", – в своей манере пошутил бывший комик.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в начале своей президентской карьеры Зеленский признался, что регулярно советуется с супругой не только по личным, но и по рабочим вопросам. Для него первая леди не просто опора и поддержка, но и "трезво мыслящий человек", который не дает ему залечь в "теплую ванну".

Однако значительно позже, давая интервью Пирсу Моргану, президент признал, что для Елены Зеленской его планы баллотироваться на высший государственный пост стали таким же сюрпризом, как и для остальных украинцев 31 декабря 2018 года.

"Прошу прощения. Мне очень жаль!" – обратился Зеленский к своей жене перед многомиллионной аудиторией, после чего они оба громко рассмеялись. Не смог сдержать эмоций и ведущий.

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