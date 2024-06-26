"Завтра он может сказать обратное": Бессмертный объяснил, чего ожидать от Трампа на дебатах с Байденом

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп во время дебатов со своим оппонентом, действующим президентом Джо Байденом, не будет дискутировать по существу или проговаривать какие-либо значимые тезисы. Единственное, что он будет делать – это заполнять эфирные паузы по принципу "говорить что угодно, лишь бы говорить".

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Такое мнение в программе OBOZ UA высказал дипломат, эксперт по международной политике Роман Бессмертный. По его словам, Трампа еще мама научила – важно звучание, а не содержание. И именно поэтому на дебатах с Байденом Трамп может сказать что угодно, чтобы уже завтра сказать что-нибудь противоположное.

"Известно, что Трамп фонтанирует безобразными фразамы. Но причина этого – это не суть того, что он говорит, а только желание занять информационное пространство", – считает Бессмертный.

"В своей книге он сам написал, что этому научился у своей мамы. И это правда, когда Мэри Трамп появилась в Нью-Йорке, то там ни одна дама не могла с ней находиться рядом. Сын и мама схожи и прической, и стилем поведения, и тем, что позволяют себе говорить что угодно, не осознавая, что именно они озвучивают. Потому что для них важно, чтобы звучала тональность, звучала нота, звучало что-то. Но завтра он может уже сказать обратное", – рассказал дипломат.

Бесмертный напомнил, как две недели назад Трамп говорил, что он приложит максимум усилий, чтобы Украина победила в войне с РФ. Так Трамп сказал, "потому что нужно было отвечать чем-нибудь в дискуссии с Байденом". Однако теперь он произносит противоположные вещи.

Дипломат утверждает, что Украине в этой ситуации нужно думать, как обезопасить себя от того, чтобы "любые фразы Трампа либо не влияли, либо, по крайней мере, по минимуму влияли на наши перспективы и нашу ситуацию".

"В частности, видно сейчас, как европейское сообщество готовится к разного рода сюрпризам, которые могут быть в Вашингтоне. Собственно, и нам нужно в этой ситуации поступать так же", - отметил Бессмертный.

Напомним, что именно поэтому помощь, которую Украина получает от "Рамштайнов", где председательствует США, сейчас переводят под управление НАТО - чтобы избавиться от рисков прекращения поставок в зависимости от американской правительственной политики.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Трамп выдал, что Байден не должен обещать Украине вступление в НАТО. Трамп считает, что именно из-за этого якобы "началась война".

Ранее Трамп обещал в случае своей победы быстро закончить войну в Украине – в течение 24 часов, еще даже до вступления в должность.

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