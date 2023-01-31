Затяжной конфликт в пользу России: Сунак призвал усилить военную помощь Украине

Затягивание войны в Украине может пойти на пользу только Россиио, давая ей фору на поле битвы. Допустить этого нельзя, поэтому государства-партнеры должны усилить военную поддержку украинской армии.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает CNN. С такой речью политик выступил во время заседания правительства в Лондоне 31 января.

"С тех пор как я занял пост премьера я достаточно хорошо изучил ситуацию противостояния Украины и России. Я убежден, что мы можем ускорить и увеличить поддержку наших украинских партнеров", – заметил он.

При этом Сунак пояснил, что новая стратегия Великобритании по ускорению поддержки будет включать в себя более активные дипломатические усилия и планирование восстановления после конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд европейских стран поприветствовали решение Берлина о передаче Украине танков Leopard 2. Риши Сунак посчитал, что вместе с британскими машинами Challenger 2s они создадут серьезную опору для украинской армии на фронте.

Однако не только передовые государства направят Украине свои современные танки, наша страна получит боевые машины советского образца от союзников, которые сохранили на своих складах арсеналы прежних лет.