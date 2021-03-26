Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не смогли сдвинуть с места
Контейнеровоз Ever Given, которым владеет японская компания Shoei Kisen Kaisha, уже четвертый день стоит на мели, перегородив движение по Суэцкому каналу. Судно не удалось сдвинуть с места при помощи буксиров.
В связи с этим было принято решение ждать прилива. В нидерландской компании Boskalis, которая участвует в операции по снятию контейнеровоза с мели, разработали план, приемлемый для судовладельца, страховых компаний и местных властей, пишет Reuters.
Было решено продолжить расчищать песок в носовой части судна. Представитель логистической платформы Transporeon Клеменс Шапелер считает, что при благоприятном исходе Ever Given удастся снять с мели в воскресенье или понедельник, 28-29 марта.
"Но худший случай (застрявший на несколько недель корабль) вполне возможен", – добавил Шапелер.
Если эти меры не дадут результата, будет необходимо убрать с корабля несколько тысяч транспортных контейнеров, что может занять несколько недель.
Напомним, что в Египте контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение, из-за чего там образовалась пробка из морских судов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Работы по разблокировке Суэцкого канала от застрявшего там грузового контейнеровоза Ever Given продлятся минимум до 31 марта. Суда с грузами из-за ЧП оказались в ловушке.
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз спровоцировал массу фотожаб и мемов в сети. Перед тем как войти в Суэцкий канал и застрять в нем, он выписал неоднозначную фигуру в Красном море.