'Воссиял свет милосердия': Макрон открыл легендарный Нотр-Дам в Париже после реставрации. Фото и видео

В Париже, Франция, вечером 7 декабря был вновь открыт легендарный Нотр-Дам. Церемонию открытия Собора Парижской Богоматери начал французский лидер Эммануэль Макрон, пять с половиной лет назад торжественно обещавший восстановить всемирно известный храм.

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Открытие Собора президент Макрон начал строчками из Псалмов "воссиял свет милосердия". Он отметил, что Нотр-Дам "напоминает нам, что мы являемся наследниками прошлого, которое больше нас".

"К сожалению, соборы тоже смертны. Но мы выбрали начало, волю, надежду, задавшись целью за пять лет восстановить Нотр-Дам еще более красивым", – заявил Макрон.

Напомним: пять с половиной лет продолжалась реконструкция Собора после пожара, значительно повредившего историческое здание.

В своей речи Макрон отметил братство людей со всех континентов, всех религий, кто жертвовал средства на ремонт и, таким образом, помог восстановить собор. По его словам, в восстановлении здания приняли участие более 340 тысяч человек.

На церемонии открытия вместе с президентом Франции были и другие лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп. Вот, например, какими аплодисментами приветствовали нашего лидера.

Во время церемонии людям продемонстрировали колокола собора. Архиепископ монсеньор Ульрих открыл дверь храма, постучав в них жезлом.

Именно он объявил собравшимся послание Папы Римского Франциска.

Тех 160 пожарных, которые принимали участие в тушении пожара в храме, приветствовали бурными аплодисментами все VIP-гости, включая избранного президента США Дональда Трампа.

Интересно – он посетил открытие Собора не только со своей женой, но и с новым членом своей команды, миллиардером Илоном Маском.

Как мы сообщали ранее, Трамп решил создать так называемый Департамент эффективности правительства, и его возглавит именно директор Tesla и SpaceX.

Также на церемонии присутствовали премьер Франции Мишель Барнье, британский принц Уильям, премьер Италии Джорджия Мелони, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози, бывший госсекретарь США Джон Керри и другие чиновники.

Как сообщал OBOZ.UA, торжествам в Нотр-Дам предшествовала трехсторонняя встреча в Елисейском дворце в Париже. В частности, избран президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский вместе обсуждали события в мире. Сначала в Елисейском дворце встретились Трамп и Макрон, впоследствии, в 17:30, на переговоры прибыл Зеленский.

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