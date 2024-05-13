Защищая Украину, мир защищает Тайвань: глава МИД объяснил, как это работает

Помогая Украине бороться с вторжением России мир защищает и Тайвань от возможной агрессии Китая. Поддержка Украины помогает не только Европейскому континенту, но и будет способствовать более глобальному противодействию Москве и Пекину.

Об этом сказал министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву Джауши в колонке для издания Foreign Affairs. По его мнению, международная оборонная поддержка Украины не отвлекает внимание и ресурсы от противостояния китайской агрессии.

Важно понимать связь между стратегическими интересами мировых демократий и степень связей Китая и России. Министр напомнил, что США неоднократно говорили о сотрудничестве Москвы и Пекина в военной сфере.

"Китай четко решил, что он сильно заинтересован не только в поддержке России, но и в изменении геополитического ландшафта в Европе", – утверждает Джозеф Ву Джауши.

Глава МИД Тайваня сказал, что в такой ситуации демократии должны действовать согласованно и в первую очередь продолжить военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Он убежден, что такая помощь выходит за пределы возвращения к status quo ante на европейском континенте. В частности, таким образом, демократии могут увеличить свою силу против "китайско-российской коалиции".

"Продолжая поддерживать Украину в ее борьбе за выживание перед лицом российской агрессии, демократии мира продемонстрировали именно ту решительность и моральную ясность, в которых нуждается от них и Тайвань", – заявил глава дипломатии Тайваня.

Напомним, что глава Китая Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении пообещал "вернуть" Тайвань. Он назвал "воссоединение" с островным государством "исторической необходимостью".

Как сообщал OBOZ.UA, согласно информации американской разведки, Россия может помогать Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань. Москва и Пекин начали более тесно сотрудничать по военным вопросам, в частности и по тем, которые касаются Тайваня.

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