Космическое агентство США планирует построить первую месячную железнодорожную систему с помощью роботов. Концепция гибкой левитации на треке (FLOAT) является одним из многих проектов, одобренных Программой инновационных передовых концепций NASA (NIAC).

Если ее развернут, то она, по свидетельству NASA, обеспечит "надежную, автономную и эффективную транспортировку полезного груза на Луне". Сейчас проект задерживается, пишет Interesting Ingineering.

Задержки происходят отчасти из-за неудач в разработке модифицированного лунного посадочного модуля Starship от SpaceX.

Когда американское космическое агентство наконец-то высадит людей на Луну, ожидается, что это станет началом новой эры для исследования космоса. NASA стремится установить постоянное присутствие человека на спутнике и также "лунную экономику". Эта база будет служить ступенькой для дальнейшего исследования человеком нашей Солнечной системы, начиная с Марса.

"Долговечная роботизированная транспортная система будет иметь решающее значение для повседневной работы устойчивой лунной базы в 2030-х годах, как это предусмотрено в плане NASA "Луна – Марс" и концепции миссии, таких как Роботизированные операции на поверхности Луны 2 (RLSO2)", – объяснил в заявлении Итан Шалер, инженер-робототехник из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Согласно сообщению NASA, система FLOAT использует магнитных роботов без электропитания, летающих над 3-слойной гибкой пленочной дорожкой. Система включает в себя слой графита, который позволяет роботам пассивно плавать над дорожками с помощью диамагнитной левитации. Слой гибкой схемы генерирует электромагнитную тягу для движения роботов вдоль дорожки, а дополнительный слой тонкопленочной солнечной панели производит энергию.

Важно то, что роботы FLOAT не имеют движущихся частей, они парят над дорожкой. По сути всю работу будет выполнять трасса, а роботы – это тележки для транспортировки груза. По словам NASA, это помогает сохранить их от износа в результате лунной пыли, "в отличие от лунных роботов с колесами, ногами или гусеницами".

Построение лунного будущего

Система FLOAT может стать ключевой лунной инфраструктурой, но она не обеспечит высокоскоростной транспорт. Роботы будут двигаться со скоростью примерно 1,61 км/ч. Они смогут перемещать около 90 тонн месячного реголита ежедневно.

Конечно, нужно преодолеть многие препятствия, прежде чем система FLOAT станет реальностью. Концепция, получившая награду II фазы NIAC 2024 г., может конкурировать с другими, такими как концепция железной дороги DARPA для проекта ЛунА-10.

NASA также должно сначала установить присутствие на Луне. Сейчас планируется, что миссия NASA Artemis III отправит астронавтов обратно на Луну к 2026 или 2027 году. Это будет первая посадка экипажа на Луну после Аполлона-17 в 1972 году.

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