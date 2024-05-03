'Колесо Смерти'. Ученые придумали, как астронавтам оставаться в форме на Луне

Пребывание в условиях низкой гравитации приводит к изменениям по всему телу: мышцы атрофируются, кости теряют массу, а контроль над всем телом снижается. Вот почему астронавты, проводящие время вне земной атмосферы, должны заниматься физическими упражнениями во время своих миссий.

Теперь исследователи из Миланского университета разработали новую форму упражнений для поддержания тела будущих жителей Луны в форме. Это бег по внутренней стороне Колеса Смерти, пишет Space.

"Колеса смерти" можно увидеть в цирках и тематических парках. Это большой круг. Следует пробежать по его внутренней стороне колеса так быстро, чтобы не стать жертвой силы тяжести и не упасть с него.

В условиях земной гравитации человеческим ногам очень трудно совершить этот подвиг – фактически невозможно. Но на Луне, где сила тяготения составляет одну шестую от земной, человек может пробежать по внутренней стороне Колеса. Фактически это может быть способом имитации бега по ровной поверхности в условиях значительно большей гравитации.

Миланские исследователи хотели проверить, возможно ли это. Они взяли напрокат Колесо Смерти размером 9,4 метра в поперечнике и заставили двоих пробежать по его внутренней части, поддерживая их сверху тарзанками, чтобы имитировать условия лунной гравитации.

Оба участника могли подняться на колесо, пробежать по его внутренней стороне и безопасно спуститься обратно на землю только после пяти-восьми попыток. Когда исследователи измерили скорость бегунов, длину шагов и силу, с которой они давили на землю, они определили, что условия, в которых находились бегуны, не отличаются от земных.

Учитывая эти результаты, авторы считают, что несколько таких кругов на Луне в день могут быть очень уместны для предотвращения дегенерации организма.

Недавно OBOZ.UA сообщал, что китайские ученые опубликовали детальную геологическую карту Луны. Атлас станет незаурядным прорывом в науке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.