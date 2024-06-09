Ничего особенного нет в том, что не только арабские, но и западные левые политики и новостные ленты возмущены освобождением израильских заложников (которых они часто, ничуть не смущаясь, называют пленными или заключенными) в Нусейрате.

Вызывает вопросы только их логика. Особенную умственную оригинальность проявляет BBC.

Сначала их журналистка совершенно серьёзно интересуется у представителя армии, не предупредили ли заранее израильтяне жителей Газы (и их террористическое начальство, очевидно) о готовившейся втайне операции.

Затем описывается интеллигентная семья врача и журналиста, которая почему-то удерживала заложницу. Почему? Из мирного гостеприимства?

А в большой статье об этой операции логика журналистов блещет и того ярче. Вот два абзаца, идущие подряд, без лакун:

"В середине утра на улицах было много людей, совершавших покупки на близлежащем рынке.

Осуществляя рейд в дневное время, спецназовцы сильно рисковали, причем не только во время штурма, но и в ходе отступления. По данным израильской полиции, один из спецназовцев получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице".

Как могут сочетаться эти два абзаца? Чем именно рисковали спецназовцы, если вокруг них были мирные покупатели и продавцы? Почему погиб Арнон Змора? Его убили эти мирные жители?

Очевидно, логика не нужна тому, кто занял твёрдую идейную позицию. Вполне отвечающую и позиции террористов, и позиции путинской России. Ненавистники старого Запада, левые политики и новостные каналы, даже не капитулируют перед ними, а прямо с ними солидаризируются.