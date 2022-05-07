Запад сомневается, что РФ готова применить ядерное оружие в Украине – FT

Представители стран Запада начали сомневаться в готовности России применить тактическое ядерное оружие в Украине. Страна-агрессор якобы пришла к выводу, что это станет слишком большой ценой для них из-за реакции Запада на такой ход событий.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на комментарии ряда чиновников США и стран ЕС. Отмечается, что, несмотря на это, РФ продолжает повышать напряжение, чтобы остановить поставки вооружения и другую помощь Украине со стороны США и стран Запада.

Как отмечает издание, одна из чиновниц обратила внимание на то, что сейчас все российские силы сосредоточены на Донбассе и РФ не готова к противостоянию с НАТО в случае применения ядерного оружия.

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Леонор Томеро, возглавлявшая департамент ядерной политики в Пентагоне в 2021 году, подчеркнула, что применение ядерного оружия Россией заставит весь мир отреагировать.

"Мы не хотим, чтобы они снова переоценили свои силы или опирались на ложные ожидания. Нам следует подчеркнуть, что для них (россиян – ред.) последствия (от использования ядерного оружия – ред.) будут сокрушительны", – отметила Томеро.

В то же время, как отметило издание, западные чиновники опасаются, что Россия может пойти на эскалацию другим путем – в частности, из-за использования химического или биологического оружия. Тем не менее, ряд экспертов предостерегают, что не стоит совсем умалять угрозу возможного применения Россией ядерного оружия в Украине, говорится в материале. Ведь многие годы российские власти инвестировали немалые суммы денег в разработку тактических ядерных боезарядов низкого радиуса действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер нелегитимной российской Госдумы Вячеслав Володин сказал, что удар ядерным оружием со стороны РФ возможен "только как ответ". Также он сообщил, что Россия не планирует объявлять всеобщую мобилизацию.