В России снова заговорили о ядерном ударе и назвали условие

В стране-агрессоре России снова разразились угрозами о ядерной атаке. Спикер нелегитимной российской Госдумы Вячеслав Володин сказал, что удар ядерным оружием со стороны РФ возможен "только в качестве ответного".

В интервью российским пропагандистам он сказал, что ядерная атака якобы может быть "только в рамках обороны".

"Что касается Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар", – сказал он.

Кроме того, Володин заявил, что Россия не планирует объявлять всеобщую мобилизацию. Ранее сообщалось, что с таким заявлением российский диктатор Владимир Путин может выступить 9 мая.

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Отметим, что в настоящий момент Путин проигрывает войну против Украины, поэтому единственный способ изменить ситуацию – ядерный шантаж и запугивание всего мира, считает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, полное поражение на поле боя стало бы для кремлевского диктатора оскорбительным. Поэтому он пытается "поднять" себя, втягивая в войну НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-посол Великобритании в России Тони Брентон ранее отмечал, что если президент РФ не добьется своих военных целей на Донбассе, нельзя исключать, что он применит ядерное оружие. Успехи армии РФ необходимы лидеру страны как дополнительные "козыри" на переговорах.