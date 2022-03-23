Запад ограничил доступ России к данным о погоде, которые могут помочь в планировании химических атак на Украину

Во вторник, 22 марта, крупный поставщик метеорологических данных ЕВМЕТСАТ остановил сотрудничество с Россией, став последним западным погодным агентством, которое ограничило обмен информацией с РФ после ее вторжения в Украину. Ранее по меньшей мере еще три европейских организации прекратили обмен погодными данными с Россией.

Об этом сообщило агентство Reuters. Военные эксперты убеждены, что метеорологические данные, включающие практически мгновенные измерения скорости и направления ветра, солнечного света, осадков и других факторов, могут оказаться решающими при планировании атаки с применением биологического или химического оружия.

Европейская межправительственная организация ЕВМЕТСАТ, базирующаяся в Германии и использующая данные из многочисленных спутниковых каналов, сообщила, что специальный совет государств-членов принял решение немедленно приостановить действие лицензий российских пользователей и двустороннего соглашения о сотрудничестве с ведущим метеорологическим агентством России, включая весь обмен данными и обучение. В то же время представитель ЕВМЕТСАТ отказался сообщить, чем было вызвано это решение.

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Следует отметить, что ЕВМЕТСАТ управляет технической инфраструктурой, позволяющей почти мгновенно распространять метеорологические данные среди своих пользователей. Организация еще до решения, принятого 22 марта, заявляла, что по указанию Европейской комиссии перестала посылать данные со спутников ЕС в Россию и Беларусь. Однако продолжала передавать информацию из других европейских спутников в эти две страны, а также метеорологические наблюдения от агентств со всего мира.

Теперь Россию окончательно отрезали от метеопрогнозов. Ведь до этого еще три европейских организации также прекратили обмен погодными данными с РФ. Эти шаги погодных агентств показывают, как вторжение России в Украину заставило некоторые научные учреждения выбирать между их политикой открытого обмена научными данными и риском предоставления информации, которая может быть использована для нападения на мирных жителей.

Западные военные эксперты подтвердили, что метеорологическая информация используется в военных операциях, например с целью планирования химических или биологических атак, запрещенных международным правом.

"Если, гипотетически, вы планируете атаку, при которой вы распыляете облако химикатов или патогенов, вам нужно будет принять во внимание метеорологические данные. Вы ведь не хотели бы, чтобы эта штука ударила по вашим собственным силам", – отметила Филиппа Ленцос, исследователь биологических угроз и лектор в Королевском колледже.

Британский эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон также подтвердил, что информация о погоде "является абсолютно решающей" при использовании биологического и химического оружия, чтобы гарантировать, что газы и патогены не вернутся к наносящему удар.

"Знание направления и скорости ветра на разных высотах является ключом к прогнозированию того, куда пойдет опасность", – сказал эксперт.

Как сообщил OBOZREVATEL, глава Белого Дома Джо Байден заявил, что обвиняя Киев в разработке химического оружия, Путин рассматривает применение его в войне против Украины.

В США уже предостерегали Украину и Европу о возможной атаке со стороны российских биолабораторий. Основанием для этого стали те же упорные лжеобвинения Москвы.

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