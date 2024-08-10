Залужный побывал на выпускном параде в Royal Military Academy Sandhurs: фото, видео

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный снова в военной форме. Он надел ее, чтобы посетить выпускной парад Королевской военной академии в Сандхерсте.

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Элитная британская военная академия принимает на учебу и иностранцев. Залужный лично поздравил одного из них, украинца Арсена Ковалева.

"Имел честь присутствовать на выпускном параде в Royal Military Academy Sandhurst. Поздравил с успешным завершением обучения нашего выпускника Арсена Ковалева. Удачи тебе, казак", – как всегда лаконично рассказал Залужный.

Юноша из Украины также показал фотографии с бывшим главкомом, но оказался менее сдержанным.

"Когда-то я мог только мечтать о такой жизни, которая у меня сегодня. Обучение в лучшей военной академии, много новых знакомств, военная карьера, и многое другое. Однозначно, это был лучший год в моей жизни, и я благодарю своих родителей, спасибо друзьям, спасибо всем тем, кто действительно верил в меня и поддерживал меня. Этот очень важный день я буду помнить всю свою жизнь", – отметил он.

Арсен родом из едва ли не самого маленького села Ивано-Франковской области Стари Куты. Однако он, очевидно, талантливый юноша, если смог не только попасть академию в Сандгерсте, но и окончить ее с отличием.

Королевская военная академия в Сандгерсте является особым учебным заведением Британии. Это действительно елитная военная школа, в которой в свое время учились премьер Уинстон Черчилль, принц Уэльский Уильям и герцог Сассекский, принц Гарри.

Но Королевская академия принимает и иностранных слушателей. И лучший иностранный выпускник получает особое отличие – Саблю лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсте.

В 2019 году среди выпускников Академии было 15 украинских кадетов. И Артем Бараненко стал первым украинцем, получившим это отличие, Саблю лучшего зарубежного выпускника. Первым, но не единственным.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Залужный впервые побывал в Оксфорде, главном храме образования и науки. Что он по этому поводу думает, читайте здесь.

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