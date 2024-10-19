Закрытые школы, отменены развлекательные мероприятия: на Кубе произошел масштабный блекаут, люди покупают генераторы

Куба остается обесточенной после аварии на одной из главных электростанций острова. Ситуация в энергосистеме страны была напряженной и до этого: уже неделю на Кубе была введена система жесткой экономии электричества. Но утром 18 октября остановилась электростанция Antonio Guiteras, что повлекло за собой блекаут по всей стране.

Видео дня

Министерство энергетики Кубы сообщает о "полном отключении национальной электрической системы" и о том, что "более 10 миллионов человек остались без света". Премьер-министр страны Мануэль Марреро объявил "чрезвычайное положение в энергетике".

"У власти не будет покоя, пока электричество не будет восстановлено", – сказал президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Правда, свои заявления президент и премьер объявили по телевидению (причем заранее запланированные выступления несколько раз переносили на другое время по "техническим причинам"), поэтому неизвестно, сколько кубинцев их увидели и услышали.

Практически вся торговля в Гаване остановилась. Генераторы и аккумуляторы продают, но для большинства кубинцев они слишком дорогие, пишет Havana Times.

Что явилось причиной остановки станции Antonio Guiteras, не сообщается. Энергетики говорят, что не знают сколько времени понадобится, чтобы возобновить работу. Согласно последнему заявлению Мануэля Марреро (вечером 18 октября), света не будет по крайней мере полутора суток.

В течение всей прошлой недели правительство Кубы говорило об экономии электроэнергии. Большинство государственных служащих отпустили с работы домой, временно отменили занятия в школах, были закрыты все ночные клубы и центры отдыха для туристов (чуть ли не единственная сфера деятельности кубинцев, наполняющая бюджет страны). Главная причина – отсутствие топлива для электростанций.

Но жесткая экономия не помогла. Остановка электростанции Antonio Guiteras привела к каскадному эффекту отключения всех других станций.

Интересно, что по словам премьера Мануэля Марреро, в ситуации виноват ураган "Милтон". Он не только повредил энергетическую инфраструктуру страны, но и блокировал морские перевозки, из-за чего на Кубе закончилось топливо для электростанций.

А вот президент Диас-Канель утверждает, что "сложная ситуация возникла преимущественно из-за обострения экономической войны и финансового и энергетического преследования со стороны США". То есть, в блэкауте виноваты США из-за санкций против Кубы.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе масштабный блекаут состоялся в Венесуэле. Правда, там не искали внешнего врага. Правительство президента Николаса Мадуро заявило об "электрическом саботаже" внутри страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!