В США бушует мощный ураган 'Хелен': непогода унесла жизни десятков людей, обесточены миллионы домов

По состоянию на пятницу, 27 сентября, жертвами урагана "Хелен" в Соединенных Штатах Америки стали не менее 40 человек в четырех штатах. Сильный ветер нанес значительные разрушения, он ломал деревья и сносил дома.

Видео дня

Об этом пишет Associated Press. Максимальная постоянная скорость ветра составила 140 миль/час (225 км/час). Он вызвал высокие штормовые волны, а также сильные осадки.

"Все пятеро погибших в одном из округов Флориды находились в районах, жителям которых было приказано эвакуироваться. Люди, которые остались, потому что не поверили предупреждениям, вынуждены были прятаться на чердаках, чтобы спастись от подъема воды", – сказано в сообщении.

В штате Теннесси началось наводнение, в округе Уникои 54 человека спасались на крыше больницы, когда быстрая вода затопила медучреждение.

В Северной Каролине озеро перелилось через дамбу. Жители окружающих районов были эвакуированы.

Несколько больниц на юге Джорджии остались без электричества, спасательным бригадам пришлось применить бензопилы, чтобы расчистить дороги. Также было подтверждено торнадо.

В общей сложности во Флориде, Джорджии и Южной Каролине почти 4 миллиона домов и предприятий были обесточены.

"Изменения климата усилили условия, позволяющие таким штормам процветать, быстро усиливаясь в теплых водах и превращаясь в мощные ураганы и тайфуны, иногда в течение нескольких часов", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, мощный ураган "Хелен" в ночь на пятницу вышел из Мексиканского залива на сушу в американском штате Флорида, нанеся значительный ущерб домам, предприятиям и инфраструктуре, выкорчевывая деревья, обрывая линии электропередач и срывая крыши. По данным синоптиков, скорость ветра на суше превышала 200 км/ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!