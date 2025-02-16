Заинтересован ли Путин в мире: Рубио спрогнозировал, чего ожидать от диктатора

То, заинтересован ли кремлевский диктатор Владимир Путин в мире, определят следующие несколько дней и недель. Первые шаги на пути к переговорному процессу уже есть, но "впереди еще долгий путь и нужно проделать много работы".

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Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. В интервью CBS News, которое он дал во время визита в Израиль, политик напомнил: на прошлой неделе состоялся телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с главой РФ.

Последний якобы "выразил свою заинтересованность в мире", а Трамп озвучил желание "видеть окончание этого конфликта таким образом, чтобы оно было длительным и защищало украинский суверенитет, и чтобы это был длительный мир".

"Это правильное решение. Очевидно, что за ним должны последовать действия, поэтому следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно или нет. В конце концов, одним телефонным звонком мир не устанавливается", – ответил госсек США.

Он еще раз подчеркнул, что все не завершиться одним только звонком или одной встречей.

"Впереди еще много работы. Но я считаю, что даже самое длинное путешествие начинается с первого шага. Посмотрим, что будет дальше, надеюсь, что-то хорошее", – сказал Рубио.

Он добавил, что для завершения войны Вашингтон "воспользуется возможностями, если они представятся".

"Думаю, что мы должны понять, что сейчас нет никакого [переговорного] процесса. То, что у нас сейчас есть, это телефонный разговор между Путиным и президентом Трампом... Я предполагаю, что будут последующие беседы, чтобы выяснить, как будет выглядеть процесс обсуждения, и тогда, возможно, мы сможем начать делиться более подробной информацией", – заявил госсек.

Как писал OBOZ.UA, 15 февраля глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Киев начал работу с командой Дональда Трампа. И они очень подробно, внимательно прорабатывают специальное соглашение между нашими странами, "которое обязательно укрепит Америку и Украину".

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