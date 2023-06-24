Загадка 'Титаника': чем известен самый большой корабль и почему к нему трудно добраться

Исчезновение подводного аппарата "Титан" во время экспедиции к затонувшему "Титанику" привело к обсуждению рисков, связанных с исследованием океанских глубин. В начале осени 1911 года огромная айсберговая глыба откололась от ледника на юго-западе Гренландии. В течение следующих месяцев она медленно дрейфовала на юг, постепенно тая под воздействием течений и ветра.

Видео дня

Трагедия "Титаника" таит в себе много тайн. OBOZREVATEL разобрался, чем так известен этот корабль и почему произошло затопление.

Тогда, в холодную безлунную ночь 14 апреля 1912 года, айсберг длиной 125 метров - все, что осталось от примерно 500-метровой глыбы льда, начавшей свой путь в Гренландии в прошлом году - столкнулся с пассажирским RMS Titanic во время его первого рейса из Саутгемп. в Нью-Йорк в США.

Менее чем через три часа судно затонуло, унеся жизни более 1500 пассажиров и членов экипажа. Сейчас судно лежит примерно на глубине 3,8 км на расстоянии почти 640 км юго-восточнее побережья Ньюфаундленда.

После того, как "Титаник" столкнулся с айсбергом, ему нужно было 2 часа и 40 минут, чтобы полностью уйти под воду. Если бы решение об изменении курса при виде айсберга было принято на 30 секунд раньше, то корабль мог бы избежать столкновения.

В день кораблекрушения радисты корабля неоднократно получали сообщения о том, что они приближаются к айсбергу. Последнее сообщение поступило за 40 минут до столкновения, но его даже не дослушали.

Титаник, затонувший на глубине почти 2 км, исследовали океанологи. Были даже построены два глубоководных батискафа для изучения места катастрофы. Ученые подтвердили, что в результате крушения корабль разломился пополам. Как бы там ни было, а достать обломки Титаника со дна морского не удалось. Исследователи считают, что за полвека океан поглотит остатки судна (в настоящее время они находятся на глубине 3,7 тыс. метров). А пока место трагедии охраняется специальным законодательством и считается мемориальным. Интересно, что хотя координаты катастрофы были известны, точное размещение обломков не удавалось установить десятилетиями (73 года).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Атлантике пропал батискаф, возивший туристов на "Титаник". Все пассажиры погибли.

Он пропал 18 июня. На борту подлодки находились пять человек. Разные страны мира объединили усилия, чтобы найти аппарат до того, как закончится запас кислорода.

По данным береговой охраны США, связь с экипажем исчезла через 1 час 45 минут после погружения. Предварительно системы жизнеобеспечения судна могут проработать от 70 до 96 часов на глубине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!